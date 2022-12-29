Большой Сампсониевский и проспект Стачек ждут ограничения из-за работ в последний день года

Работы на коммуникациях и временные ограждения с 31 декабря ограничат движение транспорта в четырех районах Петербурга: Василеостровском, Выборгском, Кировском и Приморском. Некоторые, в том числе на Большом Сампсониевском проспекте, продлятся до 2025 года.
На Васильевском острове до 1 февраля перекроют Парусную улицу от Галерного проезда до Малого проспекта В.О., сообщает 29 декабря пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там будут реконструировать теплосеть. Объезд предусмотрен по улице Нахимова, Малому проспекту В.О., Наличной улице, Галерному проезду и Шкиперскому протоку.
В Выборгском районе из-за прокладки электрокабеля до 28 февраля ограничат проезд по Гренадерской улице от Большого Сампсониевского проспекта до Лесного проспекта.
А пешеходная галерея и временное ограждение до 5 октября 2025 года ограничат движение по Большому Сампсониевскому проспекту от Малого Сампсониевского проспекта до улицы Фокина и перекроют улицу Фокина в направлении от Большого Сампсониевского проспекта до Пироговской набережной. Объехать перекрытия можно будет по маршруту: Большой Сампсониевский проспект — Евпаторийский переулок — Пироговская набережная, Евпаторийский переулок — Большой Сампсониевский проспект.
В Кировском районе с 31 декабря приступят к прокладке водопровода на проспекте Стачек, улице Ивана Черных и Промышленной улице. В связи с этим до 17 февраля 2023 года будет ограничен проезд по проспекту Стачек от площади Стачек до улицы Гладкова, а до 20 января — по улице Ивана Черных у проспекта Стачек. Объехать ограничения можно будет по улице Ивана Черных, Молодёжному и Охотничьему переулкам и улице Швецова.
Временное ограждение потеснит водителей и в Приморском районе. Из-за него до 17 августа 2025 года перекроют движение по Бобыльской улице от Полевой дороги до Береговой улицы, Полевой дороге от Полевого переулка до Бобыльской улицы и Полевому переулку от Полевой дороги до Береговой улицы, включая перекрестки с Песчаным и Пляжевым переулками.