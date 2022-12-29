Большой Сампсониевский и проспект Стачек ждут ограничения из-за работ в последний день года

Работы на коммуникациях и временные ограждения с 31 декабря ограничат движение транспорта в четырех районах Петербурга: Василеостровском, Выборгском, Кировском и Приморском. Некоторые, в том числе на Большом Сампсониевском проспекте, продлятся до 2025 года.



На Васильевском острове до 1 февраля перекроют Парусную улицу от Галерного проезда до Малого проспекта В.О., сообщает 29 декабря пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там будут реконструировать теплосеть. Объезд предусмотрен по улице Нахимова, Малому проспекту В.О., Наличной улице, Галерному проезду и Шкиперскому протоку.