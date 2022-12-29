Завод Hyundai в Петербурге начал выпускать комплектующие. Но для Казахстана

Простаивающий завод Hyundai Motor Manufacturing Rus в Петербурге начал штамповать детали, сваривать и окрашивать кузова для Hyundai Solaris. Об этом 29 декабря со ссылкой на источники сообщают «Ведомости».

Они предназначены для завода в Алма-Ате. В планах предприятия также выпуск кузовов для кроссовера Hyundai Creta.

Завод Hyundai приостановил работу в марте 2022 года из-за боевых действий на Украине и сложностей с логистикой компонентов. На прошлой неделе стало известно, что предприятие в начале 2023 года приступит к увольнению сотрудников и консервации предприятия.