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    Завод Hyundai в Петербурге начал выпускать комплектующие. Но для Казахстана

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    Простаивающий завод Hyundai Motor Manufacturing Rus в Петербурге начал штамповать детали, сваривать и окрашивать кузова для Hyundai Solaris. Об этом 29 декабря со ссылкой на источники сообщают «Ведомости».

    Они предназначены для завода в Алма-Ате. В планах предприятия также выпуск кузовов для кроссовера Hyundai Creta.

    Завод Hyundai приостановил работу в марте 2022 года из-за боевых действий на Украине и сложностей с логистикой компонентов. На прошлой неделе стало известно, что предприятие в начале 2023 года приступит к увольнению сотрудников и консервации предприятия.

    Петербургский завод Nissan был передан подведомственному Минпромторгу ФГУП НАМИ, в 2023 году там начнется сборка китайских автомобилей в партнерстве с «АвтоВАЗом». Toyota уволила сотрудников своего завода и законсервировала площадку. Минпромторг ведет переговоры о его перезапуске.

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