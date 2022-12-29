Аэропорт Пулково в 2022 году обслужит 18,2 млн пассажиров и обгонит Внуково

По итогам 2022 года аэропорт Пулково обслужит 18,2 млн пассажиров, из них 16 млн на внутренних рейсах. Об этом в интервью газете «КоммерсантЪ» рассказал генеральный директор ООО «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев. По его словам, в этом году Пулково занял третье место по объему пассажиропотока среди российских аэропортов после Шереметьево и Домодедово, обогнав Внуково. По словам Сергеева, рекордным по пассажиропотоку на внутренних рейсах был 2019 год, когда Пулково на внутренних воздушных линиях обслужил 12 млн человек, т.е. рост в 2022 году относительно 2019 составил 30 % . При этом в 2019 году на международные рейсы пришлось 7 млн человек, а в 2022 — 2,2 млн человек.

Среди авиакомпаний, выполняющих полеты в Петербург, в сегменте внутренних рейсов лидируют «Россия», «Победа», «Аэрофлот», Smartavia и S7. Топ по международным направлениям, не считая СНГ, возглавляют Turkish Airlines, Emirates, Pegasus Airlines, Southwind Airlines и AlMasria Universal Airlines. По странам СНГ лидируют «Уральские авиалинии», Uzbekistan Airways, Belavia, Utair и «Россия». Всего из Пулково сейчас летают 42 перевозчика, из них 24 — российские авиакомпании.



В настоящее время, по словам Леонида Сергеева, прорабатывается возможность запуска рейсов в страны Ближнего Востока, Северной Африки, Азии и Латинской Америки. «Для Пулково это означает потенциал дополнительного трафика в 2,4 млн пассажиров, — пояснил он. — Это в первую очередь Ближний Восток, Вьетнам, Индия. Если к ним прибавится Китай, думаю, мы можем подойти к отметке 3 млн человек». Для развития новых рынков необходимо отменить ограничения по соглашениям о воздушном сообщении (СВС), возобновить электронную визу или ввести безвизовый режим, а также проработать механизм платежей по картам — это оживит взаимный трафик.



В качестве одной из задач Леонид Сергеев видит то, чтобы перестать быть донором Москвы, развивать маршрутную сеть из Пулково и стать хабом, повысив процент трансферных рейсов. «Сегодня из Москвы можно улететь по 126 направлениям, из Петербурга — по 88. У нас практически равны внутренние авиалинии: 70 и 63. При этом количество международных направлений московского авиаузла превышает наши показатели больше чем вдвое: Москва — 56, Петербург — 25», — добавил он. Что касается конкуренции на линии Москва — Санкт-Петербург, то сейчас, по предварительным данным, на железную дорогу приходится около 70–80 % трафика. Платная трасса М11 забирает в районе 10 % , и около 10 % приходится на авиаперевозки.