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    Аэропорт Пулково в 2022 году обслужит 18,2 млн пассажиров и обгонит Внуково

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    По итогам 2022 года аэропорт Пулково обслужит 18,2 млн пассажиров, из них 16 млн на внутренних рейсах. Об этом в интервью газете «КоммерсантЪ» рассказал генеральный директор ООО «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев.

    По его словам, в этом году Пулково занял третье место по объему пассажиропотока среди российских аэропортов после Шереметьево и Домодедово, обогнав Внуково. По словам Сергеева, рекордным по пассажиропотоку на внутренних рейсах был 2019 год, когда Пулково на внутренних воздушных линиях обслужил 12 млн человек, т.е. рост в 2022 году относительно 2019 составил 30 %. При этом в 2019 году на международные рейсы пришлось 7 млн человек, а в 2022 — 2,2 млн человек.

    Среди авиакомпаний, выполняющих полеты в Петербург, в сегменте внутренних рейсов лидируют «Россия», «Победа», «Аэрофлот», Smartavia и S7. Топ по международным направлениям, не считая СНГ, возглавляют Turkish Airlines, Emirates, Pegasus Airlines, Southwind Airlines и AlMasria Universal Airlines. По странам СНГ лидируют «Уральские авиалинии», Uzbekistan Airways, Belavia, Utair и «Россия». Всего из Пулково сейчас летают 42 перевозчика, из них 24 — российские авиакомпании.

    В настоящее время, по словам Леонида Сергеева, прорабатывается возможность запуска рейсов в страны Ближнего Востока, Северной Африки, Азии и Латинской Америки. «Для Пулково это означает потенциал дополнительного трафика в 2,4 млн пассажиров, — пояснил он. — Это в первую очередь Ближний Восток, Вьетнам, Индия. Если к ним прибавится Китай, думаю, мы можем подойти к отметке 3 млн человек». Для развития новых рынков необходимо отменить ограничения по соглашениям о воздушном сообщении (СВС), возобновить электронную визу или ввести безвизовый режим, а также проработать механизм платежей по картам — это оживит взаимный трафик.

    В качестве одной из задач Леонид Сергеев видит то, чтобы перестать быть донором Москвы, развивать маршрутную сеть из Пулково и стать хабом, повысив процент трансферных рейсов. «Сегодня из Москвы можно улететь по 126 направлениям, из Петербурга — по 88. У нас практически равны внутренние авиалинии: 70 и 63. При этом количество международных направлений московского авиаузла превышает наши показатели больше чем вдвое: Москва — 56, Петербург — 25», — добавил он.

    Что касается конкуренции на линии Москва — Санкт-Петербург, то сейчас, по предварительным данным, на железную дорогу приходится около 70–80 % трафика. Платная трасса М11 забирает в районе 10 %, и около 10 % приходится на авиаперевозки.

    Среди достижений 2022 года Леонид Сергеев отметил то, что Пулково добился сокращения времени обслуживания воздушных судов на внутренних рейсах до 23 минут вместо традиционных 60–70 минут, на международных рейсах — с 90 до 50 и до рекордных 28 минут. Также он отметил рост неавиационных доходов с квадратного метра на 68 % по итогам трех лет, что повысило долю неавиационных доходов Пулково с 20 % почти до 30 % по итогам этого года. Еще одно достижение — то, что удалось сохранить персонал в пандемию. А столкнувшись с вызовами при быстром и мощном восстановлении пассажиропотока — производственными пиками — в Пулково нашли решение, подготовив в собственном же учебном центре 860 студентов, которые работают по гибким сменам.

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