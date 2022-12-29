В Wildberries у «Садовой» петербуржцы задержали подростков, которые не верят в Деда Мороза

Уголовное дело вместо подарков получили на Новый год двое подростков, решивших умыкнуть чужие гостинцы в Адмиралтейском районе Петербурга.
Полицию в Wildberries в Спасский переулок, 9, вызвали накануне в восьмом часу вечера, стало известно «Фонтанке» 29 декабря. Прибывшим на место сотрудникам посетители пункта выдачи заказов передали 15-летних товарищей.
Оба приехали из Узбекистана в августе-сентябре прошлого года. Целью была указана учёба. Она, похоже, разочаровала, как и Дед Мороз. Попытка добыть подарки самостоятельно провалилась.
«Попытались похитить товар, но были задержаны находившимися в помещении гражданами», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области. Возбуждено дело о грабеже. Возраст фигурантов уже позволяет привлечь их к ответственности, меру пресечения им пока не определили.