Шампунь по цене лука. В Петербурге двое пытались сделать себе скидку на новогодние подарки

Двое покупателей рассчитывали на усталость сотрудников магазина в Московском районе к концу дня. Но их ловкость дальше кассы не прошла.



Как сообщает пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и области 29 декабря, тревожную кнопку в магазине на проспекте Космонавтов нажали 27 декабря около десяти вечера.