Шампунь по цене лука. В Петербурге двое пытались сделать себе скидку на новогодние подарки

Двое покупателей рассчитывали на усталость сотрудников магазина в Московском районе к концу дня. Но их ловкость дальше кассы не прошла.
Как сообщает пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и области 29 декабря, тревожную кнопку в магазине на проспекте Космонавтов нажали 27 декабря около десяти вечера.
Наряду сотрудники рассказали, что двое молодых людей пытались провести через кассу самообслуживания наборы с конфетами, шампунями, средствами для бритья, а также стиральный порошок и дезодоранты, наклеив на них штрихкоды от репчатого лука. Но фокус на 25,5 тыс. рублей не удался.
Правонарушителей доставили в 33-й отдел полиции.