На Васильевском острове похолодает в 120 домах из-за трубы на Среднем проспекте

Ремонтные работы ведутся у дома 28/29 по Среднему проспекту Васильевского острова. Утром 29 декабря специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» при обследовании нашли дефект. Ремонтные бригады уже приступили к замене ненадежного участка.



Как рассказали в компании, с 10 утра до 11 вечера горячее водоснабжение и отопление у абонентов будет ограничено. Контроль за системами отопления и заменой теплоносителя в трубах возложен на управляющие компании.

По данным «Фонтанки», в течение дня похолодать может в 120 домах района.