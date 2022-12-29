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    На Васильевском острове похолодает в 120 домах из-за трубы на Среднем проспекте

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    Ремонтные работы ведутся у дома 28/29 по Среднему проспекту Васильевского острова. Утром 29 декабря специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» при обследовании нашли дефект. Ремонтные бригады уже приступили к замене ненадежного участка.

    Как рассказали в компании, с 10 утра до 11 вечера горячее водоснабжение и отопление у абонентов будет ограничено. Контроль за системами отопления и заменой теплоносителя в трубах возложен на управляющие компании.

    По данным «Фонтанки», в течение дня похолодать может в 120 домах района.

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