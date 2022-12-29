Под Самарой девять человек погибли на трассе М-5 «Урал»

Девять человек погибли в двух авариях на федеральной автодороге «Урал» в Самарской области. Об этом 29 декабря сообщается на сайте «МВД Медиа».



Первое ДТП произошло в Сызранском районе в 9:40 по местному времени. «Лада Калина» столкнулась с «КАМАЗом». В результате водитель и четверо пассажиров легкового автомобиля погибли на месте.

В это же время, но уже на территории Камышлинского района ВАЗ-2114 врезался в грузовик Volvo с автоприцепом. Водитель и три пассажира из первой машины скончались от полученных травм.