В Одессе — таки да, демонтировали памятник «Екатерине Великой и основателям Одессы». А заодно и Суворову.

Решение о демонтаже было принято еще 30 ноября на 16-й сессии Одесского горсовета. Планируется, что оба памятника покамест будут переданы на временное хранение в местный Художественный музей, а позже — в некий парковый комплекс «Имперского и советского прошлого», который, правда, еще только предстоит когда-то создать. Бедная Екатерина! С площади, носящей ее имя (или уже не носящей?), ее сносят второй раз. А ведь она даже ни разу не русская, чистокровная немка. Представительница, так сказать, Евросоюза. До боли обидно и за пострадавших с нею соратников. Людей, стараниями и штыками которых на развалинах крымско-татарской крепости Хаджибей возникла Одесса. Она же — «Жемчужина у моря», «Южная Пальмира», некогда южные морские ворота Российской империи, город-герой и прочая.



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«Повелеваем быть порту и городу». По легенде, с этих слов Екатерины II, произнесенных в 1794 году, началась история Одессы. В 1900 году, в знак благодарности одесситы установили памятник людям, стоявшим у истоков создания города. За основу взята концепция петербургского памятника Екатерине II, установленного в 1873 году. Одесский вариант также представлял собой изображение царицы в полный рост, которое возвышается над четырьмя памятниками историческим личностям: князю Григорию Потемкину-Таврическому, первому администратору края Платону Зубову, руководителю штурма крепости Хаджибей Иосифу де Рибасу, первостроителю города и порта Францу де Волану. Общая высота скульптурной композиции — около 11 м. Это почти на 1 метр выше нашей, питерской Екатерины.



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Памятник, установленный на Екатерининской площади, близ всемирно известного здания Оперного театра, продержался недолго — в 1920 году большевики разобрали его на части и переместили на задний двор краеведческого музея. Поначалу собирались выплавить из фигур снаряды, но благодаря вмешательству Горького и Бенуа большинство элементов удалось сохранить. Ну а на освободившемся месте установили бюст Карла Маркса, который в 1965 году, к юбилею, заменили монументом матросам-потёмкинцам.



Возрождение памятника состоялось в 2000-х, когда решение о комплексной реставрации Екатерининской площади соответственно ее историческому облику и о воссоздании утраченного памятника, принятое депутатами Одесского горсовета, поддержало большинство горожан. В тот раз одесситы продемонстрировали свой независимый характер, учитывая, что против выступали многие националистические общественные организации и занимавший на тот момент пост президента Украины Виктор Ющенко.

Памятник возродили. На основе архивных документов были отреставрированы сохранившиеся в музее фигуры сподвижников Екатерины. Фигуру самой императрицы, от которой остался только бюст (голова и плечи), равно как колонну-постамент из красного гранита изготовили заново. В процессе закладки восстанавливаемого памятника в его фундамент положили ларец, в котором находятся: ксерокопия решения сессии горсовета; фотомакет проекта; деньги; карта города; путеводители по городу; книги; диск фильма об Одессе и музее города; флаг Одессы; штандарт Одессы; бутылка одесского вина. 27 октября 2007 года состоялось торжественное открытие памятника. С этого времени он периодически подвергался актам вандализма со стороны представителей националистических организаций… Ну а теперь он — всё.



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Так было угодно распорядиться судьбе, что четверо из пятерых, увековеченных в скульптурной группе снесенного памятника людей, упокоились на берегах Невы. Точно также, как и пострадавший за компанию с ними Суворов.



Екатерина II похоронена в усыпальнице Романовых собора Святых Петра и Павла в Петропавловской крепости;

Скончавшийся в Петербурге в декабре 1800 года адмирал в отставке Дерибас похоронен на Смоленском лютеранском кладбище. В середине 2000-х годов одесские власти вели переговоры о возможности перезахоронения праха отца-основателя в родной его сердцу Одессе, однако успехом переговоры не увенчались;

Ушедший из жизни в 1818 году Франц Павлович де Волан погребен на Волковском лютеранском кладбище;

Прах последнего фаворита матушки-государыни Платона Александровича Зубова, скончавшегося в своем курляндском поместье Руэнталь, был перевезен в Петербург и захоронен в семейном склепе Зубовых в Сергиевой Приморской пустыни, что на Петергофской дороге.

