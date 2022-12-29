В крупнейших городах Украины прогремели взрывы. Что известно на данный момент?

В крупнейших городах Украины в четверг, 29 декабря, прогремели взрывы. О них сообщается в Киеве, Одессе, Харькове, Львове, Харьковской и Киевской областях. Об этом пишут агентства «Спутник» и РИА Новости со ссылками на местные власти и СМИ.
Утром в четверг по всей Украине объявили воздушную тревогу. Два взрыва прогремели в Харькове и два взрыва в Одессе. Из-за произошедшего в Харькове приостановили движение поездов в метро. Взрывы произошли в Киеве и Киевской области. После сообщений о взрыве в Одессе отключились электроэнергия и водоснабжение. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил о взрывах в городе и призвал жителей оставаться в укрытиях.
Киевский мэр Виталий Кличко предупредил население о возможных перебоях в подаче электроэнергии и призвал сделать запасы воды. Также он призвал зарядить мобильные телефоны. Перебои со светом наблюдались в метрополитене Киева после сообщений о взрывах.
Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что около 90 % города осталось без света, остановились трамваи и троллейбусы, а также объявил о возможных перебоях с водоснабжением и о переходе на работу дизель-генераторов на объектах критической инфраструктуры.
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