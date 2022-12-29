За новогодним набором на Васильевском пришли с пистолетом

Жизнь за продукты обменяли двое налетчиков в магазине на Васильевском острове.



Администрация сетевого магазина обратилась в полицию накануне около одиннадцати вечера, стало известно «Фонтанке» 29 декабря. Они пожаловались на двух неизвестных, которые приставили к голове сотрудника пистолет на заднем дворе магазина, расположенного на 2-ой линии Васильевского острова.



Злодеи пришли к магазину тогда, когда там была разгрузка товара и молча взяли одну коробку. На возмущения сотрудника, 24-летнего гражданина Таджикистана, его заставили замолчать, приставив пистолет к голове.

