«Мы завершили частичную мобилизацию». Шойгу выступил на заседании парламентской группы по вопросам спецоперации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел первое заседание парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции. Об этом 29 декабря рассказал телеканал «Звезда».
«Вы знаете, что мы завершили частичную мобилизацию. Мы провели ее. Было много сложностей, было много проблем. Здесь не могу не сказать, что нам удалось достаточно оперативно большую часть проблем и вопросов решить», — сказал он.
Глава Минобороны назвал работу парламентской группы по координации спецоперации чрезвычайно важной и добавил, что она потребует постоянного и длительного внимания ее участников. «Это та работа, которая требует ежедневного постоянного внимания. Я бы очень хотел, чтобы она была построена планово, результативно», — сказал он.
Как уточнил на заседании секретарь генсовета «Единой России» и первый вице-премьер Совфеда Андрей Турчак, передает ТАСС, парламентская группа будет формировать карту проблем, связанных с обеспечением мобилизованных, и обсуждать законопроекты, касающиеся проблем специальной военной операции.