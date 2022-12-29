Доходный дом Соколовского рядом с театром Миронова тушили почти два часа

Крупный пожар случился минувшей ночью на Петроградской стороне, по соседству с театром имени Андрея Миронова. Пять пожарных расчётов тушили доходный дом Соколовского больше полутора часов. Это фундаментальное здание в стиле модерн на коротком участке Большого проспекта между Карповкой и площадью Льва Толстого.



Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, 29 декабря в 04:03 поступил вызов на Большой проспект П.С., 79. В подвале шестиэтажного жилого дома, в помещении площадью 40 квадратных метров, горела обстановка на площади 30 квадратных метров. К ликвидации пожара от МЧС привлекалось пять единиц техники и 23 человека личного состава. В 05:48 пожар был ликвидирован.

