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    Доходный дом Соколовского рядом с театром Миронова тушили почти два часа

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    Крупный пожар случился минувшей ночью на Петроградской стороне, по соседству с театром имени Андрея Миронова. Пять пожарных расчётов тушили доходный дом Соколовского больше полутора часов. Это фундаментальное здание в стиле модерн на коротком участке Большого проспекта между Карповкой и площадью Льва Толстого.

    Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, 29 декабря в 04:03 поступил вызов на Большой проспект П.С., 79. В подвале шестиэтажного жилого дома, в помещении площадью 40 квадратных метров, горела обстановка на площади 30 квадратных метров. К ликвидации пожара от МЧС привлекалось пять единиц техники и 23 человека личного состава. В 05:48 пожар был ликвидирован.

    «Сведения о пострадавших не поступали», — отмечается в сообщении.

    По данным «Яндекса», в этом здании находятся банки, бары, рестораны, медцентр и другие организации.

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