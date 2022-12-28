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    Боевые действия на Украине

    Лавров заявил, что Россия хочет разрешить ситуацию на Украине «как можно раньше»

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    Россия хочет как можно раньше разрешить конфликт на Украине. Об этом 28 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала.

    По его словам, приоритетом для России остаются жизни солдат и мирных жителей, которые находятся в зоне боевых действий. Лавров отметил, что Москва не отказывается от переговоров, однако никаких серьезных предложений на этот счет не поступало.

    Российская армия, добавил министр, продолжает укреплять группировку войск на Украине и занимается действиями, которые «позволят нам гораздо более эффективно работать на этих территориях в самое ближайшее время».

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