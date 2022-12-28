Лавров заявил, что Россия хочет разрешить ситуацию на Украине «как можно раньше»

Россия хочет как можно раньше разрешить конфликт на Украине. Об этом 28 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала.



По его словам, приоритетом для России остаются жизни солдат и мирных жителей, которые находятся в зоне боевых действий. Лавров отметил, что Москва не отказывается от переговоров, однако никаких серьезных предложений на этот счет не поступало.

Российская армия, добавил министр, продолжает укреплять группировку войск на Украине и занимается действиями, которые «позволят нам гораздо более эффективно работать на этих территориях в самое ближайшее время».