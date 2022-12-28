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    В пробирках и из фанеры: рассматриваем праздничные ели в офисах Петербурга

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    Свисающие с потолка, аскетичные, в пробирках и корпоративных цветах – это всё про такие разные новогодние елки в офисах Петербурга.

    «Фонтанка» попросила подписчиков своего телеграм-канала прислать фото главного символа Нового года. Прямо с рабочего места. И они прислали, да так много, что этого хватило на позитивный заряд до конца рабочего дня и целую подборку.

    Полюбуйтесь на празднично украшенные елочки и вы. Надеемся, что это вдохновит вас, настроит на праздничный лад и возможно подскажет новые дизайнерские идеи уже на следующий год.

    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
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    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
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    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем
    Фото: предоставлено «Фонтанке» читателем

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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