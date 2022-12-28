В пробирках и из фанеры: рассматриваем праздничные ели в офисах Петербурга

Свисающие с потолка, аскетичные, в пробирках и корпоративных цветах – это всё про такие разные новогодние елки в офисах Петербурга.



«Фонтанка» попросила подписчиков своего телеграм-канала прислать фото главного символа Нового года. Прямо с рабочего места. И они прислали, да так много, что этого хватило на позитивный заряд до конца рабочего дня и целую подборку.

Полюбуйтесь на празднично украшенные елочки и вы. Надеемся, что это вдохновит вас, настроит на праздничный лад и возможно подскажет новые дизайнерские идеи уже на следующий год.