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    В Петербурге суд вынес приговор после межэтнической драки за Карабах на Якорной

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    Красногвардейский районный суд огласил приговор в отношении Рамиля Гаджиева и Эльхана Ибишова, признанных виновными в возбуждении ненависти по национальному вопросу. Подробности 28 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

    Гаджиев, Ибишов и другие неустановленные лица в ночь на 24 июля 2020 года напали на пару граждан с армянскими корнями, «используя надуманный повод превосходства по вопросу исторической принадлежности республики Арцах (Нагорного Карабаха)». Друзья с азербайджанскими корнями высказывали угрозы и призывы к убийству, а также требовали извиниться перед ними, признав суверенитет Азербайджана над Карабахом. Попутно Гаджиев, Ибишов и компания били оппонентов. Ибишов снимал все на камеру, позже этот ролик появился в соцсетях. На кадрах звучали фразы: «Карабах чей, ара?», «Вот так бить» — и так далее.

    Суд назначил обоим фигурантам по 5 лет лишения свободы в ИК общего режима, а также взыскал в пользу пострадавших суммарно 700 тысяч рублей.

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