Под занавес накрыло лесным эхо. Что припомнили модернизатору границы

Фото: скриншот видео Поделиться Поделиться





Полицейский спецназ вежливо зашел к и.о. директора филиала Росгранстроя Леониду Лагоде. 47news узнал, какими беспроводными устройствами напугали немолодого управленца. 28 декабря задержан 62-летний исполняющий обязанности директора филиала Росгранстроя по Северо-Западу Леонид Лагода. Судя по оперативному видео, полицейский спецназ чуть ли не разбудил чиновника, но в квартиру на проспекте Обуховской Обороны заходил деликатно.



«Тихо-тихо-тихо, вы куда?!» — пыталась остановить их на входе, по всей видимости, супруга.



«Полиция, РОВД», — вежливо парировали сотрудники.

Лагоду, тем временем, уже поставили руками к стене. «Господи...» — только и успел сказать он. Позже выдал более эмоционально.

«Адвокату я могу позвонить?!» — настаивал он.

«Я вам еще раз говорю, сейчас у вас будет производиться обыск. Пока вас виновным никто не считает. С какого телефона будете звонить, со своего? Так вы его разбили только что», — заметил сотрудник.



ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Известно, что Леонид Лагода пришел в Росгранстрой в марте этого года на должность заместителя директора Санкт-Петербургского филиала, а с июля работал исполняющим обязанности директора. Росгранстрой входит в систему Минтранса и занимается строительством и модернизацией объектов пограничной и таможенной инфраструктуры. Подразделение в Ленобласти отвечает за содержание таких известных всей стране автомобильных пунктов пропуска, как «Брусничное», «Торфяновка» и «Светогорск». Также в его зоне ответственности объекты в Санкт-Петербурге, Вологодской области и республике Карелия. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что задержание и.о. директора филиала никак не связано с текущим местом работы.



По данным издания, хозяина огорчили уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденным СК Калининского района. Лагоде припомнили времена работы заместителем директора «Ленобллеса». По данным следствия, речь идет о хищении 2,4 млн рублей из региональной казны. Сотрудники «Ленобллеса» составили техзадание для госконтракта на поставку четырех лесопожарных установок RS-Horizon, которые уже стояли на балансе петербургского ГКУ «Курортный лесопарк». Оперативно связаться с руководством учреждения не удалось.



«После заключения государственного контракта злоумышленники передали представителям коммерческой организации 4 единицы указанного оборудования якобы во временное пользование, которое затем было передано заказчику уже самой коммерческой организацией», — говорится в сообщении пресс-службы полицейского главка.

Беспроводные телеустановки применяются на территории всей Ленобласти от Приозерска до Подпорожья. Устройства круглосуточно распознают очаги пожара на расстоянии до 25 километров и передают сигнал в экстренные службы.



Фото: Скриншот презентации ЛОГКУ «Ленобллес» Поделиться Поделиться





По данным сайта госзакупок, контракт в октябре 2017 года заключен с московским ООО «Интерснаб». Согласно техзаданию, подрядчик должен был поставить семь проводных и беспроводных телеустановок стоимостью от 250 до 360 тысяч рублей каждая. Сама фирма «Интерснаб» зарегистрирована в августе 2012 года и занимается строительством. В портфолио господрядов — ремонт здания Подпорожского лесничества в том же 2017 году. Среди заказчиков также администрации столичных муниципалитетов и дорожные предприятия. Владелец и гендиректор «Интерснаба» Виктор Аджамов в разговоре с 47news настаивал, что его компания занималась только монтажом устройств и не в курсе претензий следствия.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, проверяется информация о причастности Лагоды к другим преступлениям за время работы на разных государственных должностях.



Андрей Карлов, 47news.