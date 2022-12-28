Вечерние пробки пришли в Петербург еще до наступления вечера

На дорогах Петербурга 28 декабря уже в половине пятого часа вечера собрались 7-балльные пробки. Для среды это на 2 балла больше обычного трафика. К часу пик аналитики ждут 8 баллов.

Неожиданно плотное — на максимальные 10 баллов вместо обычных пяти — движение, по данным «Яндекс.Пробок», наблюдается сейчас на проспекте Маршала Жукова. Всего на балл свободнее на Витебском проспекте. Уже плотно забиты Староневский, съезд с набережной Обводного канала к мосту Александра Невского, Лиговский и Литейный проспекты на подъездах к Невскому, Садовая улица. Пироговская и Выборгская набережные «побагровели» в сторону севера города.