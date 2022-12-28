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    Вечерние пробки пришли в Петербург еще до наступления вечера

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    На дорогах Петербурга 28 декабря уже в половине пятого часа вечера собрались 7-балльные пробки. Для среды это на 2 балла больше обычного трафика. К часу пик аналитики ждут 8 баллов.

    Неожиданно плотное — на максимальные 10 баллов вместо обычных пяти — движение, по данным «Яндекс.Пробок», наблюдается сейчас на проспекте Маршала Жукова. Всего на балл свободнее на Витебском проспекте. Уже плотно забиты Староневский, съезд с набережной Обводного канала к мосту Александра Невского, Лиговский и Литейный проспекты на подъездах к Невскому, Садовая улица. Пироговская и Выборгская набережные «побагровели» в сторону севера города.

    На КАД копится пробка на внутреннем кольце в районе вантового моста. Сейчас затор тянется почти на 5 километров от заправки после развязки с Мурманским шоссе до Обухово. Плотная пробка наблюдается на ЗСД от Благодатной улицы в сторону южной развязки с КАД. Пользователи «Яндекс.Пробок» сообщают о ДТП.

    Также большой затор скопился на Московском шоссе в сторону Петербурга. Пробка растянулась на 7,5 километров от Ленсоветовской дороги до КАД.

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