Вечерние пробки пришли в Петербург еще до наступления вечера

На дорогах Петербурга 28 декабря уже в половине пятого часа вечера собрались 7-балльные пробки. Для среды это на 2 балла больше обычного трафика. К часу пик аналитики ждут 8 баллов.
Неожиданно плотное — на максимальные 10 баллов вместо обычных пяти — движение, по данным «Яндекс.Пробок», наблюдается сейчас на проспекте Маршала Жукова. Всего на балл свободнее на Витебском проспекте. Уже плотно забиты Староневский, съезд с набережной Обводного канала к мосту Александра Невского, Лиговский и Литейный проспекты на подъездах к Невскому, Садовая улица. Пироговская и Выборгская набережные «побагровели» в сторону севера города.
На КАД копится пробка на внутреннем кольце в районе вантового моста. Сейчас затор тянется почти на 5 километров от заправки после развязки с Мурманским шоссе до Обухово. Плотная пробка наблюдается на ЗСД от Благодатной улицы в сторону южной развязки с КАД. Пользователи «Яндекс.Пробок» сообщают о ДТП.
Также большой затор скопился на Московском шоссе в сторону Петербурга. Пробка растянулась на 7,5 километров от Ленсоветовской дороги до КАД.