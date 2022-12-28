Съешьте это немедленно! Рецепт незабываемого штоллена от кондитера из Петербурга

Фото: Екатерина Прокопчук Поделиться Поделиться





Новогодний стол без вкусного десерта — все равно что елка без игрушек. Правда, дожидаются сладкого только самые выносливые. И зря. Оригинальное лакомство может стать таким же запоминающимся, как финальная сцена в блокбастере.



Рассказываем, как порадовать близких и удивить гостей, приложив минимум усилий. Рецептом невероятного штоллена с читателями «Фонтанки» поделилась кондитер из Петербурга Наталия Каримова. Он настолько прост, что испортить выпечку практически невозможно.



Штоллен — это традиционная католическая выпечка, символизирующая новорожденного Иисуса, а сахарная пудра, покрывающая его сверху, это белые пеленки, в которые был завернут младенец. Как правило, штоллен готовят к Рождеству, но и на Новый год он станет отличным завершением трапезы.



Еще штоллен — символ изобилия и новой жизни: в тесто добавляли все, что под конец года могли найти, — орехи, цукаты, сухофрукты, ром. А еще он очень вкусный и выглядит по-праздничному — неудивительно, что в последние годы он все больше пользуется популярностью.

— Людям нравятся традиции, это способ быть причастными к чему-то важному, что имеет древние корни. И это просто банально вкусно, — считает Наталия Каримова, которая уже три года печет штоллены к Новому году и Рождеству. И если раньше клиенты заказывали один, то в этом сезоне берут сразу по три — на подарки и на праздничный стол, — делится она.

В идеале после выпечки штоллен выдерживается в темном месте еще три недели, в течение которых его несколько раз подпитывают ромом, чтобы он стал еще более ароматным. Но, как отмечает Наталия, разница между хорошо настоявшимся штолленом и только что испеченным непринципиальна: съесть его можно и сразу, и он все равно будет прекрасен.

Рецепт штоллена от Наталии достаточно прост, его осилят даже новички, но есть несколько тонкостей, которые нужно соблюсти, чтобы быть уверенным в результате.

Во-первых, все продукты желательно достать из холодильника за пару часов до приготовления: ингредиенты комнатной температуры лучше смешиваются, а штоллен равномернее пропекается.



Во-вторых, орехи и сухофрукты следует нарезать под размер изюма и на сутки замочить в роме.

И еще один секрет: лучше воздержаться от импровизации и следовать рецепту, тогда испортить выпечку будет практически невозможно.

Ингредиенты:

• 50 г изюма;

• 50 г сушеной вишни;

• 70 мл рома;

• 150 г кураги и чернослива;

• 50 г цукатов из тропических фруктов;

• 50 г фисташек;

• 110 г сливочного масла комнатной температуры;

• 70 г сахарной пудры;

• 2 яйца;

• 160 г муки;

• 1 ч. л. разрыхлителя для теста.



Фото: Екатерина Прокопчук Фото: Екатерина Прокопчук Фото: Екатерина Прокопчук Фото: Екатерина Прокопчук Фото: Екатерина Прокопчук Поделиться Поделиться





Приготовление:

Масло тщательно взбить с сахарной пудрой в кремообразную массу, добавить яйца, муку, разрыхлитель и вымесить тесто. Добавить начинку, тщательно перемешать. На дно формы уложить пергамент, поверх выложить тесто.

Выпекать штоллен в духовке, нагретой до 160 градусов, в течение 15 минут. Затем поднять температуру до 175–180 градусов и выпекать еще 40 минут.

Сигналом к окончанию выпечки будет румяная корочка и характерный аромат. Можно проверить готовность зубочисткой: проткнуть центр штоллена, и если щуп остался сухим — кекс готов.



Достать штоллен из духовки, не снимая с пергамента, проколоть многократно зубочисткой и, прямо горячим, щедро полить ромом. Поверхность кекса смазать сливочным маслом, посыпать толстым слоем сахарной пудры, завернуть в пергамент, перевязать бечевкой и в таком виде отправить в темное место настаиваться.



Важно! Если вы планируете выдержать и подпитывать штоллен ромом три недели, можно не посыпать его сахарной пудрой сразу — лучше это сделать после последней пропитки. Либо вводить ром под пудру медицинским шприцем.

