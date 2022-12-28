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    Два часа волшебных новелл: вышла в свет первая цифровая библиотека «Сказки Крайнего Севера»

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    Компания «Газпром нефть» выпустила цифровую библиотеку с редкими сказками коренных народов Севера. Сейчас доступно 12 оцифрованных сказок хантов, манси и ненцев, ежегодно библиотека будет пополняться новыми произведениями фольклора малочисленных народов.

    Сейчас для детей и взрослых доступны два часа аудиозаписей волшебных новелл, поучительных рассказов и мистических преданий. Каждая история — полноценный радиоспектакль по мотивам народных сказок хантов, манси и ненцев. Сказки доступны на платформах «Яндекс.Музыка» и «ВКонтакте». Некоторые из них были записаны со слов коренных жителей Крайнего Севера еще в 30-е годы прошлого века и сохранились лишь в редких печатных изданиях.

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    Создание аудиобиблиотеки приурочено к Году культурного наследия народов России. Проект «Сказки Крайнего Севера» призван сохранить уникальные традиции и опыт коренных жителей регионов Сибири и Арктики. Все материалы подготовлены и оцифрованы «Газпром нефтью» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».

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