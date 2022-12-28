Мальчик из Петербурга побывал на Детском радио благодаря акции «Елка желаний»

Мальчик посетил петербургский филиал «Газпром-Медиа Радио» (Детское радио входит в структуру холдинга), увидел, что скрывается «за кадром» прямого эфира, и даже встретился с ведущими утреннего шоу Веснушкой и Кипятошей — для этого организовали телемост между студиями радиостанции в Москве и Петербурге. До этого Владислав уже отправлял письма на радио, но только теперь смог осуществить мечту.

Десятилетний петербуржец Владислав Горячов побывал в прямом эфире Детского радио и познакомился с любимыми ведущими. Это его новогоднее желание исполнилось благодаря всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний».

— Детское радио создает для детей защищенное, безопасное и продвинутое информационное поле, — говорит Вадим Терещук, генеральный директор «Газпром-Медиа Радио». — Неудивительно, что наши слушатели в качестве подарка на Новый год выбирают не куклу или машинку, а экскурсию в студию любимой радиостанции, чтобы увидеть и понять, как сегодня делают современное радио. Нас это радует, это говорит о том, что будущее у радио есть, и оно в руках этих маленьких прекрасных гениев.

По его словам, сегодня дети виртуозно владеют гаджетами и мгновенно ориентируются в цифровой реальности, и необходимо вовремя увидеть и развить их индивидуальные таланты, определить профессии, в которых завтра они будут реализованы и счастливы.

Всероссийская акция «Елка желаний» организована фондом «Мечтай со мной», входящим в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Проект позволяет людям порадовать тех, кто особенно в этом нуждается. Как сотворить чудо и принести ощущение новогодней сказки, можно узнать на сайте елкажеланий.рф.

