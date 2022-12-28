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    Среда джаза с Давидом Голощекиным

    Среда джаза с Давидом Голощекиным: Wes Montgomery — 'Round Midnight

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    Альбом «Round Midnight» — запись живого выступления одного из самых значимых джазовых гитаристов ХХ века — Уэса Монтгомери.

    среда джаза

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