Среда джаза с Давидом Голощекиным: Wes Montgomery — 'Round Midnight

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Альбом «Round Midnight» — запись живого выступления одного из самых значимых джазовых гитаристов ХХ века — Уэса Монтгомери.
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Альбом «Round Midnight» — запись живого выступления одного из самых значимых джазовых гитаристов ХХ века — Уэса Монтгомери.
fontanka.ru
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