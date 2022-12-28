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    В небе между Петербургом и Калининградом собака загрызла кошку. В авиакомпании объяснились

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    Некачественная переноска стала причиной гибели животного на борту рейса FV6325 из Петербурга в Калининград. Об этом 28 декабря сообщили в авиакомпании «Россия». В пресс-службе перевозчика уточнили, что перед полетом все переноски были проверены на целостность, но в полете немецкий охотничий терьер смог вырваться на свободу.

    Собаку, гуляющую по багажно-грузовому отсеку, заметили уже в Калининграде. «По итогам визуального осмотра было установлено, что во время полёта перевозящейся собакой была нарушена целостность переноски. По стечению обстоятельств этим рейсом в багажно-грузовом отсеке самолёта перевозилась клетка с кошкой», — говорится в сообщении.

    В компании заверили, что до полета собака и кошка друг друга не видели, так как их переноски перевозились отдельно. В «России» призвали пассажиров более ответственно подходить к подбору клеток и переносок, обращая внимание на прочность каждого элемента конструкции.

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