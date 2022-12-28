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    Владимир Путин останется в Петербурге еще на денек

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    Президент Владимир Путин отменил свою поездку в Псковскую область из-за погодных условий. Об этом 28 декабря сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Гарант останется в Петербурге, чтобы провести запуск завода «Титан-Полимер» в формате видеоконференции, пишет РИА Новости.

    Песков уточнил, что на заводе будет выпускаться полимерная продукция, необходимая для изготовления медицинских препаратов, пищевой и непищевой упаковки. По словам пресс-секретаря, президент хотел лично присутствовать на запуске.

    По данным Псковского ЦГМС, сегодня в областном центре светит солнце, как и в Петербурге. Температура воздуха 0,5 градуса со знаком плюс, скорость ветра — 1м/с.

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