В Петербурге в водителя автобуса выстрелили после неправильного ответа на вопрос

Полиция выясняет обстоятельства стрельбы в Адмиралтейском районе Петербурга, где в утренний час пик 28 декабря столкнулись загруженный водитель пассажирского автобуса и импульсивный пешеход.



«Неизвестный мужчина, находясь на улице, попытался узнать у водителя какую-то интересующую его информацию, однако, не получив ответов, выстрелил в водителя, предположительно, из газового пистолета», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Водителю маршрута № 2 досталось на Старо-Петергофском проспекте, 17, около половины девятого часа утра. В «Пассажиравтотрансе» «Фонтанке» рассказали, что сотруднику оказали помощь, он в удовлетворительном состоянии. Его обидчика ищут.