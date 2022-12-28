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    В Петербурге в водителя автобуса выстрелили после неправильного ответа на вопрос

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    Полиция выясняет обстоятельства стрельбы в Адмиралтейском районе Петербурга, где в утренний час пик 28 декабря столкнулись загруженный водитель пассажирского автобуса и импульсивный пешеход.

    «Неизвестный мужчина, находясь на улице, попытался узнать у водителя какую-то интересующую его информацию, однако, не получив ответов, выстрелил в водителя, предположительно, из газового пистолета», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Водителю маршрута № 2 досталось на Старо-Петергофском проспекте, 17, около половины девятого часа утра. В «Пассажиравтотрансе» «Фонтанке» рассказали, что сотруднику оказали помощь, он в удовлетворительном состоянии. Его обидчика ищут.

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