На Лиговском проспекте ввели новый детский садик на 120 детей

На Лиговском проспекте ввели в эксплуатацию детский сад с бассейном. Как уточнили в холдинге Setl Group, садик примет 120 малышей.
В здании есть бассейн, спальни, игровые комнаты, спортзал и зал для музыкальных занятий, медицинский кабинет, а также комнаты для кружков и развивающих занятий.
На территории оборудовали площадки с песочницами, качалками, игровыми комплексами и выделили отдельное место для зарядки.
Девелопер приобрел для садика в ЖК «Автограф» холодильник, тестомесильную машину, мясорубку, электрическую плиту, овощерезку, картофелечистку, гимнастические стенки для спортзала, стиральные и сушильные машины.