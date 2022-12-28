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    На Лиговском проспекте ввели новый детский садик на 120 детей

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    На Лиговском проспекте ввели в эксплуатацию детский сад с бассейном. Как уточнили в холдинге Setl Group, садик примет 120 малышей.

    Фото: Предоставлено Setl Group
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    В здании есть бассейн, спальни, игровые комнаты, спортзал и зал для музыкальных занятий, медицинский кабинет, а также комнаты для кружков и развивающих занятий.

    На территории оборудовали площадки с песочницами, качалками, игровыми комплексами и выделили отдельное место для зарядки.

    Девелопер приобрел для садика в ЖК «Автограф» холодильник, тестомесильную машину, мясорубку, электрическую плиту, овощерезку, картофелечистку, гимнастические стенки для спортзала, стиральные и сушильные машины.

    Фото: Предоставлено Setl Group

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