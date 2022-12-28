В Красносельском районе ввели детский садик с бассейном на 250 детей

В Красносельском районе города ввели в эксплуатацию детский садик с бассейном. Как сообщает холдинг Setl Group, сюда смогут принять 250 малышей.
Группы рассчитаны как на самых маленьких, так и на будущих первоклассников. Внутри здания есть игровые комнаты и кабинеты для кружков, спальни, залы для музыки и физкультуры.
Застройщик закупил для детского садика в ЖК «Солнечный город.Резиденции» часть оборудования: шкафы для сушки одежды, кухонные приборы, электрические плиты, холодильники, стиральные и сушильные машины, гимнастические стенки.
Во дворе обустроили 2 спортивных и 12 игровых площадок для разных групп детей.