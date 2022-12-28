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    В Красносельском районе ввели детский садик с бассейном на 250 детей

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    В Красносельском районе города ввели в эксплуатацию детский садик с бассейном. Как сообщает холдинг Setl Group, сюда смогут принять 250 малышей.

    Фото: Предоставлено Setl Group
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    Группы рассчитаны как на самых маленьких, так и на будущих первоклассников. Внутри здания есть игровые комнаты и кабинеты для кружков, спальни, залы для музыки и физкультуры.

    Застройщик закупил для детского садика в ЖК «Солнечный город.Резиденции» часть оборудования: шкафы для сушки одежды, кухонные приборы, электрические плиты, холодильники, стиральные и сушильные машины, гимнастические стенки.

    Во дворе обустроили 2 спортивных и 12 игровых площадок для разных групп детей.

    Фото: Предоставлено Setl Group

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