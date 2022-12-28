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    Медведев высказался о «свинтивших уродах» и предложил закрыть им навсегда въезд в Россию

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    Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что уехавшие из страны россияне, которые желают России поражения в конфликте с Украиной, должны считаться «врагами общества». По его мнению, им надо запретить въезд в страну навсегда. Также бывший президент РФ назвал уехавших «свинтившими уродами».

    Такой пост Медведев опубликовал 28 декабря в своем Telegram-канале.

    «Свинтившие же уроды ежедневно желают гибели своим соотечественникам и своей стране. Уму непостижимо <...> Предатели, которые так ненавидят свою страну, что призывают к её поражению и гибели, должны рассматриваться как hostis publicus, враги общества», — написал зампред Совбеза.

    Медведев считает, что «свинтивших уродов» надо полностью отрезать от источников дохода в России.

    Возвращение в страну он предлагает разрешить «в случае предварительного сделанного недвусмысленного публичного раскаяния».

    «Хотя лучше бы им не возвращаться», — закончил пост зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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