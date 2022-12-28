«Угроза безопасности»: в Финляндии начали увольнять за российское гражданство

Как минимум двое сотрудников финского социального ведомства Kela лишились работы из-за наличия у них второго — российского гражданства.

Как пишут 28 декабря местные СМИ, разработчик программного обеспечения, который родился в Москве, но переехал в Финляндию в шестилетнем возрасте, и программистка, у которой вся семья живет в Финляндии, были уволены после проверки полицией безопасности Supo.

«Начальство заявило, что я являюсь для Kela фактором риска, по их мнению, на меня могут попытаться повлиять угрозами или подкупом», — рассказала девушка журналистам.