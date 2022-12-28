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    Экономика и санкции

    «Угроза безопасности»: в Финляндии начали увольнять за российское гражданство

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    Как минимум двое сотрудников финского социального ведомства Kela лишились работы из-за наличия у них второго — российского гражданства.

    Как пишут 28 декабря местные СМИ, разработчик программного обеспечения, который родился в Москве, но переехал в Финляндию в шестилетнем возрасте, и программистка, у которой вся семья живет в Финляндии, были уволены после проверки полицией безопасности Supo.

    «Начальство заявило, что я являюсь для Kela фактором риска, по их мнению, на меня могут попытаться повлиять угрозами или подкупом», — рассказала девушка журналистам.

    Другому россиянину в компании — подрядчике Kela заявили, что обязаны придерживаться обязательства о выполнении антироссийских санкций. И якобы отдельно в этом обязательстве прописан пункт о том, что субподряд не может выполнять орган или лицо, являющиеся гражданами РФ.

    Официально журналистов заверили, что гражданство и происхождение не могут быть причиной для отказа в работе в Финляндии. Но оба россиянина так и не получили никакого другого объяснения отказа от их услуг, кроме наличия российского паспорта.

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