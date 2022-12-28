Вы все её видели. Ставшая интернет-мемом Doge собака Кабосу серьёзно больна

Собака породы сиба-ину по кличке Кабосу, которая благодаря своей незабываемой мордочке стала известным на весь мир интернет-мемом Doge, серьёзно больна лейкемией и заболеванием печени.
Как сообщает 28 декабря CNN со ссылкой на хозяина Кабосу и автора серии постов с ней, воспитателя детского сада в Японии Ацуко Сато, в канун католического Рождества 17-летняя сиба-ину перестала есть и пить, и у неё был диагностирован острый холангиогепатит и хронический лимфомный лейкоз.
Позднее, по словам Сато, аппетит к Кабосу понемногу вернулся, однако собака стала заметно меньше и медленнее двигаться.
Кабосу стала одним из самых узнаваемых животных в интернете благодаря фотографии 2010 года. На ней сиба-ину позирует со сложенными лапами и вопросительным выражением на мордочке. Поверх изображения был наложен воображаемый внутренний монолог на ломаном английском с использованием разноцветного текста, выполненного шрифтом Comic Sans. Интернет-пользователи вскоре начали фотошопить морду Кабосу на выпечке, достопримечательностях и других животных. Позже мем был кооптирован такими брендами, как Oreo и стокгольмское метро. В конце 2013 года его признали лучшим мемом года по версии популярного в сети проекта Know Your Meme («Знай свой мем»).