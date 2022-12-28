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    Водителей на КАД утром пугала внезапная собака в левом ряду

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    «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    На кольцевой автодороге на севере Петербурга утром 28 декабря заметили собаку. Она бегала вдоль отбойника, нервируя водителей в «скоростном» левом ряду.

    Участники группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» встретили собаку на 15-м километре внутреннего кольца КАД в десятом часу утра. На записи с видеорегистратора, которой поделился один из очевидцев, видно, как автомобиль едет по мокрой кольцевой в крайнем левом ряду и вдруг ему навстречу бежит собака. Водитель успевает взять чуть правее и проскакивает мимо животного.

    О неожиданном «пешеходе» сообщили оператору КАД. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» рассказали, что диспетчер действительно принял утром заявку о собаке на кольцевой и передал ее подрядчику. Сотрудники подрядной организации выехали на место, но животного уже не нашли. Вероятно, собака успела эвакуироваться сама.

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    КАДСобака на дороге
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