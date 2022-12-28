На мосту через Хуанхэ в ДТП попали 200 машин, они навалены друг на друга

Около 200 автомобилей столкнулись на мосту через реку Хуанхэ в Китае из-за сильного тумана.
Как сообщает телекомпания RTHK, ДТП произошло утром 28 декабря в провинции Хэнань, в центральном городе Чжэнчжоу. Несколько грузовиков и легковушек оказались навалены друг на друга. Много людей получили ранения и оказались заблокированы в своих машинах. По данным других СМИ, как минимум один человек погиб.
По данным метеорологов, видимость в тумане в городе составляла сегодня менее 500 метров, а в некоторых районах — 200 метров.