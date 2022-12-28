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    На мосту через Хуанхэ в ДТП попали 200 машин, они навалены друг на друга

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    Кадр из видео в YouTube
    Кадр из видео в YouTube
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    Около 200 автомобилей столкнулись на мосту через реку Хуанхэ в Китае из-за сильного тумана.

    Как сообщает телекомпания RTHK, ДТП произошло утром 28 декабря в провинции Хэнань, в центральном городе Чжэнчжоу. Несколько грузовиков и легковушек оказались навалены друг на друга. Много людей получили ранения и оказались заблокированы в своих машинах. По данным других СМИ, как минимум один человек погиб.

    По данным метеорологов, видимость в тумане в городе составляла сегодня менее 500 метров, а в некоторых районах — 200 метров.

    Кадр из видео в YouTube
    Кадр из видео в YouTube

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