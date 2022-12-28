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    Разделся даже 100-летний. Жители испанской деревни для ее спасения выпустили новогодний календарь с обнаженкой

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    В Испании жители деревни Пенья-Сафра-де-Абахо с населением в 16 человек обнажились для новогоднего календаря. Они хотели при помощи него собрать средства для возрождения деревушки. Об этом 28 декабря рассказал The Guardian.

    «Когда я предожила идею календаря с изображением обнаженной натуры, люди говорили: «Вы что, с ума сошли? <...> Но я увидела в этом способ заявить о себе на карте мира и показать нашу деревню с 16 жителями» — рассказала глава сообщества жителей деревни Люсия Николас.

    Недавно они выпустили календарь на 2023 год, в котором местные жители запечатлены в пейзажах и за занятиями, которые издавна определяли деревню. Так, Люсию Николас запечатлели в 200-летнем доме, который принадлежал когда-то ее деду — сейчас там находится единственная винодельня в деревне, а местный фермер Хуанхо позирует с тыквой.

    Однако главной звездой календаря стал Педро Санчес — старейший житель деревни. Ему 100 лет. Педро сфотографировался без рубашки с бурдюком руках. «Он был первым, кто сказал «да», — добавила Николас.

    Заказы на календарь стоимостью 9 евро поступали со всей Испании и Мексики. «Мы продали почти 400 штук», — сказала Люсия Николас.

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