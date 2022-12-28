Бог из тумбочки. Кто и зачем кладет тысячи Библий в гостиничные номера и почему они исчезают

Григорий Собченко/«Коммерсантъ» Фото: Поделиться Поделиться





Карантин выгнал из гостиниц Петербурга не только туристов, но и Библии. До ковида межцерковная организация «Гедеон» оставляла экземпляры Евангелия на русском и английском языках в каждом номере десятков отелей города, однако из-за пандемии и ухода основных партнеров с российского рынка их работа провалилась — все приходится начинать сначала.



«Фонтанка» поговорила с теми, кто раскладывает Библии, и выяснила, почему их программа в гостиницах не сработала и из-за чего этот проект не очень интересен Русской православной церкви.



Подавляющее большинство бумажных Библий, находящихся по всему миру в бесплатном доступе, издаются американской организацией «Братья Гедеоны». Еще в 1990-е годы они отчитались о миллиардном экземпляре, выданном на руки без оплаты. Именно их Библии — в безошибочно узнаваемой темно-синей обложке и на тончайшей бумаге — многие годы находили в тумбочках постояльцы отелей в городе, стране и по всему миру.



Есть ли Библии в отелях Петербурга

Раньше в крупных международных отельных сетях, работающих в Петербурге, Библии «Гедеонов» были в каждом номере. В первую очередь речь идет о корпорации Marriott и принадлежащих ей брендах: Courtyard, Sheraton, Renaissance, Ritz-Carlton, W Hotels и многих других. Отраслевые топ-менеджеры, управляющие этими гостиницами ранее, связывают свое сотрудничество с «Гедеонами» c личной позицией главы корпорации — глубоко верующего человека.

«Даже когда гостиницы еще строились, руководство четко давало указания, что в каждом номере должна быть Библия», — рассказали в организации «Гедеонов». При этом с уходом сети Marriott из России церковные книги из тумбочек гостиниц тоже исчезли. «На данный момент Библий у нас уже нет. Когда отель был частью системы Marriott, они были в номерах по умолчанию. Сейчас их, к сожалению, нет», — рассказали в отеле Courtyard.



По заверениям «Гедеонов», организация отправляла Библии в хостелы и отели варианта «эконом» по их просьбам, а также сотрудничала с другими крупными гостиничными брендами — Radisson и Hilton. «Фонтанка» позвонила обоим и узнала, что в первом Библий и в помине нет, а во втором одна-единственная затесалась на ресепшене. Тогда мы пошли дальше и отправились на поиски в другие отели — обзвонили несколько десятков. В лучшем случае, над нами не смеялись.



Владимир Иванов, управляющий гостиницей «Октябрьская», рассказал, что раньше, давно, в его отеле действительно были Библии. Как они к нему попали, он не смог вспомнить, и куда потом делись — тоже. «Я не вижу никакой целесообразности в этом», — объясняет Владимир Иванов такое прохладное отношение к теме. Андрей Ткачев, гендиректор отеля «Введенский», также священных книг в номерах не держит. Это принципиальная позиция — он видит гостиничный номер как пространство, в котором уютно всем, а наличие Библии может быть раздражителем для мусульманина или представителя другой религии. Так же объясняет отсутствие Библий у себя Юнис Теймурханлы, руководитель отеля «Гельвеция»: «Мы открыты для гостей любой религии и не хотим ассоциироваться только с одной из них».



«Гедеоны» на невоцерковленных директоров не обижаются и уверяют, что «клиенты» у них есть, и устные договоренности с ними работают хорошо. «Отказы связаны в некоторых случаях с тем, что гостиницы спрашивают совета у православных батюшек, но они препятствуют тому, чтобы Евангелие было в гостиницах. Человеческий фактор, и не более того. Наше служение международное, в гостиницах мы обычно располагаем двуязычные Библии на русском и английском языках. В каждой гостинице есть директор гостиницы, и многое зависит от него», — объяснили «Фонтанке».



Как ковид забрал Библии из гостиниц

Оказалось, что переболела коронавирусом и деятельность «Гедеонов». Когда начался карантин, все Библии из гостиниц убрали — администрация рекомендовала оставить в номерах только самое необходимое, чтобы обрабатывать помещения было проще. Библии в число неприкасаемых предметов не входили.



Сейчас в организации сбились со счета и точное количество оставшихся в Петербурге книг назвать не могут: «Может, они где-то и остались, на ресепшене можно попросить, но пока не владею точной информацией. Последний год мы в отели ничего не завозили. Надо ехать по гостиницам, спрашивать у старших администраторов, как там что», — отметил один из «гедеоновцев» Иван Папков. «Фонтанка» уже спросила — ответ для организации неутешительный.



Сейчас ковид поутих, но легче не стало: началась эпидемия гриппа, и продолжить сотрудничество с отелями пока не получается. Пауза длится с 2020 года, а Библий в гостиницах не прибавляется. При этом в среднем Евангелие живет в гостиницах два года, подчеркивают в организации: часто книги уносят сами постояльцы.



Однако «Гедеоны» не сдаются и сворачиваться не планируют: «Все это пройдет, и мы опять будем обзванивать гостиницы, объезжать гостиницы, чтобы двуязычное Евангелие было в номерах. Мы даем старшим администраторам дополнительное количество на случай, если кто-то из посетителей забирает Евангелие. Иногда администраторы звонят и говорят, что Библии заканчиваются, и мы привозим», — рассказал Иван Папков.

Кто такие «Гедеоны» и почему РПЦ против

«Гедеоны» возникли еще в XIX веке в США. Тогда там подобных движений было великое множество, у каждого была своя задача. «Гедеоны» тезис о несении слова Божьего людям восприняли под определенным углом и буквально стали распространять Библии, начав как раз с гостиниц. Для тех лет бесплатная раздача дорогостоящих книг выглядела совершенно иначе, чем сейчас. Как минимум она подрывала очень денежный бизнес торговцев богослужебными товарами. Именно поэтому «Гедеонам» пришлось выработать очень четкие правила распространения Библий, которые выполняются до сих пор. К примеру, они ни при каких условиях, ни бесплатно, ни за деньги, не передают свою литературу священнослужителям любых конфессий. Сами «Гедеоновы братья» подчеркивают, что их организация не относится к какой-либо конфессии — его члены принадлежат к разным церквям и не призывают читателей примкнуть к какой-либо из них.



Со временем кроме гостиниц «Гедеоны» начали бесплатно раздавать Библии в больницах, тюрьмах, в армии и в школах. В России, куда они пришли еще в 1989 году, в основном работает гостиничное направление, однако и в тюрьмах и в воинских частях Библии, отпечатанные на тонкой бумаге в финском Миккели, также нередко появляются. Порой даже при содействии священников РПЦ.

Однако сейчас «Гедеонам» мешают не только вирусы. РПЦ деятельность организации не очень поощряет, поэтому приходится работать в одиночку. «Мы общались с миссионерским отделом РПЦ, пытались наладить с ними контакт, чтобы совместно реализовывать этот проект. Но у них, видимо, другой взгляд на это, недостаточно ресурсов, да и чувствуется определенная конкуренция», — рассказывает «Фонтанке» представитель организации «Гедеонов» в Московском офисе.



Здесь русский дух Русский перевод Библии выполнен по российскому, так называемому Синодальному переводу образца 1876 года, разумеется, в современной орфографии. «Взять Евангелие в православном храме и наше — и все слово в слово, буква в букву», — заверяют в организации.

Претензий к самому тексту изданий у РПЦ действительно нет, однако официально о поддержке проекта «Гедеонов» ни разу не сообщалось. Более того, РПЦ также начинала было подобный собственный проект. Так, московскому гостиничному комплексу «Измайлово» Миссионерской комиссией при Епархиальном совете было передано 6 тыс. экземпляров Нового завета. Тогда при представлении этого проекта заявлялось, что вообще-то раскладывать Библии по гостиничным номерам — это старинная русская традиция: «Мало кому известно, что еще во времена древней Руси, когда гостиницы назывались постоялыми дворами, в каждой их комнате лежала Библия». Правда, развития возрождение этой традиции в дальнейшем не получило. И, несмотря на все имеющиеся у РПЦ ресурсы, «Гедеоны» раздали на порядок больше Библий.



Богослов Андрей Кураев рассказал «Фонтанке», что по всем формальным признакам, несмотря на заявления о внеконфессиональности, «Гедеоны» — протестанты. По его мнению, в РПЦ это прекрасно понимают, и поэтому конструктивного сотрудничества в силу конкуренции между ними не может быть. Почему сама Русская православная церковь так и не нашла ресурсов для бесплатного распространения Библии, Андрей Кураев сказать затрудняется: «Возможно, у них руки заточены в другую сторону».



В Петербургской епархии объяснение этому есть. «У нас в епархии есть миссионерский отдел, который периодически проводит такие акции с раздачей Библий и Евангелий около храмов. Но они не раздают их всем, а только тем, кому это интересно. Тем людям, которые откликнулись. Особенно в нынешних условиях, это, кажется, не самая первостепенная задача», — объяснила «Фонтанке» Наталья Родоманова, руководитель сектора коммуникаций епархии.



Она приводит пример более первостепенных задач, которые решает РПЦ: «Только что мы отправили большой благотворительный груз — богослужебные предметы в 12 храмов Мариуполя — 20 наших приходов в этом участвовали. Среди них огромное количество книг и для взрослых, и для детей воскресной школы. Там не только духовные вещи, но и земные, например генераторы. Были собраны большие средства, и это правильнее».

«Возможно, у «Гедеонов» есть избыточные средства на этот проект. В этом нет ничего плохого, распространять Библию — это хорошо. Но это именно от избытка, — поясняет Наталья Родоманова. — Однако когда ты понимаешь, что надо послать богослужебные книги тем, у кого вообще ничего нет, — это правильнее. Будет такая возможность, как в комплексе Измайлово, с каким-то благотворителем, — будет очень хорошо. Именно как благотворительный проект».

