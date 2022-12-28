Повышение прожиточного минимума и МРОТ и другие законы нового года — в карточках Госдумы

Госдума РФ 28 декабря напомнила о законах, которые вступят в силу в начале 2023 года. В частности, с 1 января вырастут МРОТ и прожиточный минимум.



«С 1 января повысится МРОТ и прожиточный минимум. Это приведет к росту социальных пособий. Появятся единые условия для выплат семьям с детьми», — сказал спикер палаты Вячеслав Володин.



По его словам, дополнительные деньги из маткапитала можно будет получить на ребёнка до 3 лет вне зависимости от количества детей в семье.



Кроме того, заработает закон о едином пособии на детей; упрощающий господдержку закон о создании Социального фонда (пособия будут назначаться автоматически или по одному заявлению); закон о федеральных основных общеобразовательных программах (ФООП); закон, позволяющий компаниям оплачивать налоги через единый налоговый счет, и другие. Подробнее о них читайте в карточках, подготовленных телеграм-каналом Госдумы.

