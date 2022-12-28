    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -4

    3 м/с, южн

    754мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd69.93eur74.18

    Помощник президента Орешкин перечислил факторы, которые могут ускорить экономику РФ в начале 2023 года

    875
    6 комментариев

    В начале 2023 года экономическая динамика в России может серьезно ускориться, для этого есть предпосылки. Об этом рассказал помощник президента РФ Максим Орешкин, передает 28 декабря РБК.

    По его мнению, это связано с нереализованным потенциалом денежной массы. «Сначала года денежная масса выросла примерно где-то на 13 трлн руб. — на 20 %. Но основной рост пришелся на счета предприятий», — рассказал Орешкин.

    Эти средства «шаг за шагом начнут приходить» в экономику, в том числе и через рост зарплат с инвестициями.

    «Это даст хороший импульс в начале следующего года», — считает помощник президента России.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close