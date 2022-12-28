Помощник президента Орешкин перечислил факторы, которые могут ускорить экономику РФ в начале 2023 года

В начале 2023 года экономическая динамика в России может серьезно ускориться, для этого есть предпосылки. Об этом рассказал помощник президента РФ Максим Орешкин, передает 28 декабря РБК.



По его мнению, это связано с нереализованным потенциалом денежной массы. «Сначала года денежная масса выросла примерно где-то на 13 трлн руб. — на 20 % . Но основной рост пришелся на счета предприятий», — рассказал Орешкин.

Эти средства «шаг за шагом начнут приходить» в экономику, в том числе и через рост зарплат с инвестициями.