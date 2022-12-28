Microsoft вернула возможность скачивания Windows для россиян

Американская компания Microsoft вернула возможность скачивания операционной системы Windows для россиян. Пользователи могут снова скачивать и устанавливать Windows 11, 10, Windows 8.1, Windows 7.
Как 28 декабря убедился корреспондент «Фонтанки», страница для скачивания стала доступной для пользователей на русском языке без использования VPN.
Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на IT-эксперта Дмитрия Беза, скорее всего это корректировка политики корпорации по отношению к российским пользователям, уже купившим ранее Windows. Из-за геоблокировки для пользователей из РФ, по его словам, была затруднена возможность легальной установки операционной системы на новое устройство или при замене жесткого диска.
Использование Windows частными лицами не подпадает ни под какие санкции.