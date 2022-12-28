Глава хабаровского посёлка умер на конфликтном совещании

Во время сложного совещания стало плохо главе рабочего поселка Ванино (Хабаровский край) Андрею Семёнову, в результате он скончался. Ему было 56 лет. Об этом 28 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию посёлка.
«Скончался во время совещания координационного совета при главе накануне. Совещание шло конфликтно: и участники, и глава — все разговаривали на повышенных тонах, были крики», — рассказали в администрации.
Предположительно, у Семёнова случился инсульт. Ему срочно вызвали скорую, но спасти его не удалось. Теперь исполнять обязанности главы придётся его заместителю.
Андрей Семенов был избран главой рабочего поселка Ванино 10 декабря 2021 года — по решению совета депутатов поселения.