Глава хабаровского посёлка умер на конфликтном совещании

Во время сложного совещания стало плохо главе рабочего поселка Ванино (Хабаровский край) Андрею Семёнову, в результате он скончался. Ему было 56 лет. Об этом 28 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию посёлка.



«Скончался во время совещания координационного совета при главе накануне. Совещание шло конфликтно: и участники, и глава — все разговаривали на повышенных тонах, были крики», — рассказали в администрации.



Предположительно, у Семёнова случился инсульт. Ему срочно вызвали скорую, но спасти его не удалось. Теперь исполнять обязанности главы придётся его заместителю.

