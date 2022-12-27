В России вырастет минимальная розничная цена на игристое вино с 2023 года

С 2023 года в России вырастет минимальная розничная цена на игристое вино, следует из приказа Минфина, опубликованного на портале правовой информации 27 декабря.

«Установить цену, не ниже которой осуществляется розничная продажа игристого вина, в размере 239 рублей за 0,75 литра готовой продукции», — говорится документе.

Минимальная стоимость бутылки игристого вина повысится с 169 до 239 рублей — на 41,4 процента. Оптовая цена вырастет с 137 до 199 рублей — на 45,2 процента.

Минимальная розничная цена на водку составит 281 рубль за 0,5 литра вместо 261 рубля, на коньяк — 517 рублей вместо 480 рублей, а на бренди — 375 рублей вместо 348 рублей.