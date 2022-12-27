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    В Туле горел дом многодетной семьи. Мать с дочерями не спаслась

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    В Туле загорелся частный дом, где жила многодетная семья. Отец и двое детей спаслись, а мать с двумя дочерьми погибла.

    После пожара возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает 27 декабря пресс-служба управления Следственного комитета по региону. Как пишет со ссылкой на прокуратуру РИА Новости, дом находится на Одоевском шоссе.

    «По предварительной информации, в результате пожара погибли две девочки, одной — год, второй — семь лет и их мать 1983 года рождения. Двоих детей 12 и 13 лет отец сумел спасти, сам обгорел, с ожогами госпитализирован, дети не пострадали», — рассказали в ведомстве.

    В СК отмечают, что все стороны трагедии будут изучены, а также будет дана правовая оценка условиям жизни и воспитания детей

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