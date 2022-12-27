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    В Узбекистане возбудили дело после смерти 18 детей от сиропа против ОРВИ

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    Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана возбудила уголовное дело после смерти 18 детей от индийского препарата против ОРВИ, задержаны представители компании-импортера лекарства, сообщает пресс-служба СГБ.

    Ранее министерство здравоохранения Узбекистана подтвердило гибель 18 детей после приема препарата от ОРВИ "Док-1 Макс" индийской Marion Biotech, материалы медицинской экспертизы были переданы в правоохранительные органы. В ходе лабораторных исследований в составе препарата был обнаружено токсичное вещество - этиленгликоль. пишет 27 декабря РИА Новости.

    "По факту гибели 18 детей, наступившей в результате приема препарата "Док-1 Макс", в отношении должностных лиц Quramax Medical (импортера препарата) и ООО "Научный центр стандартизации лекарственных средств" возбуждено уголовное дело по п. "а" части 4 статьи 186-3 УК РУз (Нарушение порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества)", - но говорится в сообщении СГБ для СМИ. Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы сроком от десяти до 15 лет.

    По данным спецслужбы, должностные лица Quramax Medical и сотрудники центра задержаны и помещены в следственный изолятор СГБ.

    Этиленгликоль и ди-этиленгликоль применяются в фармацевтике в микроскопических дозах. Основное применение этиленгликоля и ди-этиленгликоля – это производство взрывчатых веществ, антифризов для автомобильных двигателей, жидкостей для мытья стекол и некоторых видов пластика.

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