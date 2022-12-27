Из Петербурга массово опаздывают самолёты. В Пулково отвечают: было тяжело, но всё штатно

За последние пять часов ни один вылетающий из Петербурга самолёт не попал в расписание. В Пулково сообщают, что метель ни при чём.



Табло петербургского аэропорта 27 декабря пестрит задержками. Судя по данным с сайта, примерно с 13 часов дня вовремя из Петербурга не вылетел никто. Это более тридцати рейсов. Задержки в большинстве составляют от получаса до трёх.