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    Из Петербурга массово опаздывают самолёты. В Пулково отвечают: было тяжело, но всё штатно

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    За последние пять часов ни один вылетающий из Петербурга самолёт не попал в расписание. В Пулково сообщают, что метель ни при чём.

    Табло петербургского аэропорта 27 декабря пестрит задержками. Судя по данным с сайта, примерно с 13 часов дня вовремя из Петербурга не вылетел никто. Это более тридцати рейсов. Задержки в большинстве составляют от получаса до трёх.

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    С прилётом таких проблем в расписании нет. Опоздавших на посадку на табло в разы меньше, в основном — не более получаса.

    В Пулково задержки с метелью не связывают. «Рейсы задержаны поздним прибытием воздушного судна», — объясняют в пресс-службе «Воздушных Ворот Северной Столицы».

    «Пулково работает штатно, но в сложных метеоусловиях, сильный ливневой снег, снежная низовая метель. В связи с метеоусловиями наблюдались ограничения по обслуживанию ВС на перроне. На данный момент каких-либо ограничений нет», — уточняли около 15:30. Сейчас аэропорт также работает штатно, говорят в ВВСС.

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