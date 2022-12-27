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    Олимпийский чемпион Большунов разбил лицо после падения на Кубке России

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    Российский лыжник Александр Большунов серьезно повредил лицо после падения во время спринтерской гонки на Кубке России в подмосковном Красногорске. Спортсмен упал после столкновения на вираже с Сергеем Устюговым. В результате оба не смогли выйти в финал соревнований.

    «Устюгов это специально сделал. Конечно, я почувствовал зацеп и толчок, не сам же я упал. Травму не получил, но потерял на какое-то время сознание, пытался прийти в себя. Не понимал, где нахожусь. С Сергеем еще не виделись после гонки», — цитирует Большунова РИА Новости.

    Однако сам Устюгов заявил, что не специально спровоцировал падение. «Хотелось опробовать более жесткую контактную борьбу», — заявил Устюгов.

    Тем не менее судьи пришли к выводу, что столкновение — «обоюдный рейс-инцидент, который не несет санкций в отношении двух лыжников. Вины спортсменов в падении нет», цитирует решение РИА Новости.

    Александр Большунов — трехкратный олимпийский чемпион (2022), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

    Сергей Устюгов — олимпийский чемпион в эстафете 4×10 км (2022), двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте), победитель многодневной гонки Тур де Ски 2016/2017.

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