Олимпийский чемпион Большунов разбил лицо после падения на Кубке России

Российский лыжник Александр Большунов серьезно повредил лицо после падения во время спринтерской гонки на Кубке России в подмосковном Красногорске. Спортсмен упал после столкновения на вираже с Сергеем Устюговым. В результате оба не смогли выйти в финал соревнований.
«Устюгов это специально сделал. Конечно, я почувствовал зацеп и толчок, не сам же я упал. Травму не получил, но потерял на какое-то время сознание, пытался прийти в себя. Не понимал, где нахожусь. С Сергеем еще не виделись после гонки», — цитирует Большунова РИА Новости.
Однако сам Устюгов заявил, что не специально спровоцировал падение. «Хотелось опробовать более жесткую контактную борьбу», — заявил Устюгов.
Тем не менее судьи пришли к выводу, что столкновение — «обоюдный рейс-инцидент, который не несет санкций в отношении двух лыжников. Вины спортсменов в падении нет», цитирует решение РИА Новости.