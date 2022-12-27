Правительство РФ проверит расходование средств на нужды спецоперации

В правительстве РФ запланированы проверки использования бюджетных средств, которые выделяются на проведение спецоперации на Украине. Об этом на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС во вторник, 27 декабря, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



По его словам, речь идёт о средствах, которые расходуются, прежде всего, на ремонт и производство оружия, военную и специальную технику, закупку горючего. В перспективе планируется также проверить и остальные направления расходования финансирования в ходе СВО, пообещал Мишустин.

