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    Правительство РФ проверит расходование средств на нужды спецоперации

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    В правительстве РФ запланированы проверки использования бюджетных средств, которые выделяются на проведение спецоперации на Украине. Об этом на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС во вторник, 27 декабря, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

    По его словам, речь идёт о средствах, которые расходуются, прежде всего, на ремонт и производство оружия, военную и специальную технику, закупку горючего. В перспективе планируется также проверить и остальные направления расходования финансирования в ходе СВО, пообещал Мишустин.

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