На пороге хаоса. Белоусов рассказал, как спасали российскую экономику

Правительство смогло удержать ситуацию в экономике в кризисные моменты 2022 года. Были опасения, что система «пойдет в разнос». Об этом 27 декабря рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью каналу «Россия 24».



«Прежде всего нам удалось сохранить управляемость экономическими процессами. Вопрос стоял серьезно, особенно в марте и конце апреля-июне. У любой системы есть предел ресурса управляемости, после чего начинаются процессы, когда система начинает действовать реактивно, если процессы хаоса нарастают, то система может пойти в разнос. В марте был момент, когда у меня возникало ощущение, что мы в этом направлении движемся», — говорит Белоусов.

