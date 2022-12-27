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    На пороге хаоса. Белоусов рассказал, как спасали российскую экономику

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    Правительство смогло удержать ситуацию в экономике в кризисные моменты 2022 года. Были опасения, что система «пойдет в разнос». Об этом 27 декабря рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью каналу «Россия 24».

    «Прежде всего нам удалось сохранить управляемость экономическими процессами. Вопрос стоял серьезно, особенно в марте и конце апреля-июне. У любой системы есть предел ресурса управляемости, после чего начинаются процессы, когда система начинает действовать реактивно, если процессы хаоса нарастают, то система может пойти в разнос. В марте был момент, когда у меня возникало ощущение, что мы в этом направлении движемся», — говорит Белоусов.

    По его словам, опасения в основном были связаны с торговлей и ажиотажным спросом, когда население пошло снимать деньги, валюту. Одновременно с этим возникли проблемы с доставкой товаров и логистикой. Удержать систему удалось благодаря Минтрансу, Минпромторгу и Банку России, которые «работали почти в круглосуточном режиме».

    Белоусов пояснил, что правительство смогло поддержать бизнес, малые и средние предприятия, удалось удержать рынок труда и не допустить серьезного роста безработицы.

    «Решения исполнялись мгновенно. Все понимали, что наступили нешуточные времена. <…> Вся власть сработала как единая система. То, что мы прошли эти кризисные точки, — это заслуга правительства, администрации президента и самого Владимира Путина», — сказал Белоусов.

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