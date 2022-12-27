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    Это реально страшно. Леопард в Индии набрасывается на машину и пытается её убить

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    Дикий леопард больше суток терроризирует людей, живущих в индийском городе Джорхат, штат Ассам. Ещё одного леопарда видели в штате Уттар-Прадеш.

    Как сообщает 27 декабря Hindustan Times, за сутки в Джорхате пострадали как минимум 13 человек, в том числе три работника лесного хозяйства, женщины и дети. Предположительно, леопард пришёл из расположенного неподалёку заповедника в поисках еды. Очевидец зафиксировал его нападение на автомобиль у кампуса НИИ тропических лесов: леопард перепрыгивает через колючую проволоку и отламывает детали машины.

    Несколько человек были госпитализированы в больницу Джорхатского медицинского колледжа, их жизни вне опасности. И пострадавшие продолжают поступать. Всем жителям кампуса рекомендовано оставаться дома. На территории расставлены ловушки.

    Ещё одного леопарда, по данным издания, жители видели сегодня утром у высотного здания «Аджнара Ле Гарден» в Большой Нойде на западе штата Уттар-Прадеш. Лесничий прибыл на место, но животное не нашёл.

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