Василеостровский район — второй по спросу и предложению элитного жилья. Впереди только Петроградский

Василеостровский район по итогам года стал вторым по спросу на элитное жилье — на него приходится
Резкий рост спроса на элитное жилье в Василеостровском районе эксперты объясняют пополнением предложения высокобюджетных премиальных проектов и низкими стартовыми ценами, которые были ниже средних по рынку.
На Василеостровский район в этом году пришлась и почти треть объема предложения элитной недвижимости —
— Ключевую роль в новом распределении спроса сыграло активное развитие девелоперами исторической части Васильевского острова, — пояснила руководитель КЦ «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. — Сейчас здесь реализуется два элитных ЖК на 863 лота в сумме — это максимальный объем пополнения предложения в локации за последние два года.