Василеостровский район — второй по спросу и предложению элитного жилья. Впереди только Петроградский





Василеостровский район по итогам года стал вторым по спросу на элитное жилье — на него приходится 22 % сделок в сегменте. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», первое место здесь традиционно принадлежит Петроградскому району с долей в 65 % , третье — Выборгскому с показателем в 5 % .



Резкий рост спроса на элитное жилье в Василеостровском районе эксперты объясняют пополнением предложения высокобюджетных премиальных проектов и низкими стартовыми ценами, которые были ниже средних по рынку.

