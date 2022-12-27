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    Василеостровский район — второй по спросу и предложению элитного жилья. Впереди только Петроградский

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    Василеостровский район по итогам года стал вторым по спросу на элитное жилье — на него приходится 22 % сделок в сегменте. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», первое место здесь традиционно принадлежит Петроградскому району с долей в 65 %, третье — Выборгскому с показателем в 5 %.

    Резкий рост спроса на элитное жилье в Василеостровском районе эксперты объясняют пополнением предложения высокобюджетных премиальных проектов и низкими стартовыми ценами, которые были ниже средних по рынку.

    На Василеостровский район в этом году пришлась и почти треть объема предложения элитной недвижимости — 29 %. И это тоже второй показатель после Петроградского района с долей в 62 % квартир в элитных проектах. На Адмиралтейский и Центральный районы приходится по 3 %, на Московский и Выборгский — по 2 %.

    — Ключевую роль в новом распределении спроса сыграло активное развитие девелоперами исторической части Васильевского острова, — пояснила руководитель КЦ «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. — Сейчас здесь реализуется два элитных ЖК на 863 лота в сумме — это максимальный объем пополнения предложения в локации за последние два года.

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