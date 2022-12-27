Поздравить близких и помочь тяжелобольным детям. Петербургский фонд проводит новогоднюю благотворительную акцию

Петербургский благотворительный фонд «свет.дети», оказывающий помощь онкобольным детям, проводит новогоднюю акцию «Светлые моменты» в поддержку маленьких подопечных.
На сайте фонда любой желающий может создать уникальную открытку с личной историей об отправителе и получателе. Создание такого подарка займёт не больше двух минут. Для этого нужно внести информацию в незаполненные поля открытки и сделать пожертвование в пользу фонда. В течение суток в ответ придёт персонализированная электронная открытка, которую можно будет отправить другу или родственнику.
«С фразы «Я помню, как…» начинаются самые важные истории в нашей жизни. Нам хотелось, чтобы люди вспомнили светлые моменты уходящего года и поблагодарили друг друга за них. Открытка на первый взгляд самый простой способ, но с большим смыслом. Она напомнит человеку о важном поступке, а ещё поможет детям с онкозаболеваниями», — сказала Юлия Беленькая, заместитель директора по фандрайзингу фонда «свет.дети».
Принять участие в акции можно здесь.
Все собранные средства будут направлены на работу программ фонда.