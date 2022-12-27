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    На Камчатке военного приговорили к лишению свободы за отказ ехать на фронт

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    Камчатский военный Алексей Бреусов получил реальный срок за отказ от участия в боевых действиях на Украине. Об этом 27 декабря сообщает местный портал «Кам 24» со ссылкой на 35-й военный гарнизонный суд.

    В материалах дела говорится о том, что Бреусов в начале октября после объявления мобилизации отказался принимать участие в боевых действиях на территории соседнего государства, «то есть от убытия в соответствии с приказом командира воинской части в зону СВО». По данным суда, отказ прозвучал в стенах военно-следственного отдела СК по Петропавловск-Камчатскому гарнизону. Отказом, считает суд, военнослужащий нарушил устав внутренней службы и ВС РФ.

    Уголовное дело было возбуждено по новой статье — «Отказ от участия в военных или боевых действиях» (ч. 2.1 ст. 332 УК), она появилась в УК РФ 24 сентября. Алексея Бреусова приговорили к году и восьми месяцам в колонии-поселении. Максимальный срок лишения свободы по этой статье — 3 года.

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    Комментарии 41

    26586993727 Дек 2022 в 16:57
    Молодец!!!
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