На Камчатке военного приговорили к лишению свободы за отказ ехать на фронт

Камчатский военный Алексей Бреусов получил реальный срок за отказ от участия в боевых действиях на Украине. Об этом 27 декабря сообщает местный портал «Кам 24» со ссылкой на 35-й военный гарнизонный суд.

В материалах дела говорится о том, что Бреусов в начале октября после объявления мобилизации отказался принимать участие в боевых действиях на территории соседнего государства, «то есть от убытия в соответствии с приказом командира воинской части в зону СВО». По данным суда, отказ прозвучал в стенах военно-следственного отдела СК по Петропавловск-Камчатскому гарнизону. Отказом, считает суд, военнослужащий нарушил устав внутренней службы и ВС РФ.