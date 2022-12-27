Стало известно, как в Петербурге отметят День прорыва и снятия блокады

В честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда и 79-летия полного освобождения города от фашистской блокады в Петербурге пройдут 67 различных мемориальных и торжественных мероприятий. Об этом 27 декабря на заседании городского правительства рассказала председатель комитета по социальной политике Елена Фидрикова. Всего в городе пройдут 167 мероприятий, из которых 22 — общегородские, и 60 — районные.
Что пройдет 18 января:
- торжественно-траурная церемония возложения цветов к Монументу героическим защитника Ленинграда на площади Победы (11:00);
- памятный выстрел из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости;
- в Ледовом дворце 18 и 19 января состоится тематическая концертная программа;
- в Соляном переулке состоится памятное мероприятие «Великому подвигу медицинских работников», будет открыта скульптурная композиция, посвященная блокадным медикам;
- с 17 по 22 января будет проходить проект «Живые улицы», который развернется на Итальянской, Малой Садовой улицах и Манежной площади; это уличная экспозиция, которая воссоздаст атмосферу блокадного Ленинграда. В проекте принимает участие «Ленрезерв».
Что будет проходить 27 января:
- возложение цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев» на Невском проспекте, 14 (9:30);
- торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, будет вестись прямая трансляция; одновременно аналогичные мероприятия пройдут на площади Победы и на Серафимовском, Богословском и Смоленском кладбищах и на других захоронениях (11:00);
- полуденный выстрел из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в честь ознаменования 79-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады;
- общегородской праздничный концерт в БКЗ «Октябрьский» (15:00);
- Дом Народного творчества проведет в Капелле традиционный общегородской концерт; в нем примут участие хоры ветеранов и локальные творческие коллективы.
Кроме того, и 18, и 27 января будут зажжены Ростральные колонны, а в 21:00 планируются праздничные артиллерийские салюты у стен Петропавловской крепости. Фидрикова отметила, что это находится в компетенции Минобороны. Председатель комитета добавила: город надеется, что соответствующее предложение губернатора к главе военного ведомства будет поддержано.
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии покажет спектакли «Жар-Птица», «Песни о войне», театр «Мастерская» покажет спектакли «Живи и помни», «Эшелон», «Балтийский дом» — «Победа одна на всех». Филармония для детей — спектакль «Блокадные страницы Ленинграда».