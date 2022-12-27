Фигуранты дела о групповой вежливости полицейских из суда ушли домой. Кроме одного — он мобилизован

Пять лет сотрудники полиции (ныне уже бывшие) Выборгского района Петербурга ждали окончательного решения по делу о визите в массажный салон «Белая кость».



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 27 декабря, приговор выслушали трое из четверых обвиняемых в превышении должностных полномочий, грабеже и получении взятки. Четвертый, с которого еще ранее суд снял обвинения в халатности и грабеже, был мобилизован. И дело в отношении него выделили в отдельное производство.



Пресс-служба напоминает, что первый приговор четверке в ноябре 2020 года был отменен городским судом, кроме оправдания двух подсудимых — Колесникова (по ст. 161 и 293) и Хвостова (по ст. 293), — и направлено на новое рассмотрение в районный суд.

