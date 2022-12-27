Фигуранты дела о групповой вежливости полицейских из суда ушли домой. Кроме одного — он мобилизован

Пять лет сотрудники полиции (ныне уже бывшие) Выборгского района Петербурга ждали окончательного решения по делу о визите в массажный салон «Белая кость».
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 27 декабря, приговор выслушали трое из четверых обвиняемых в превышении должностных полномочий, грабеже и получении взятки. Четвертый, с которого еще ранее суд снял обвинения в халатности и грабеже, был мобилизован. И дело в отношении него выделили в отдельное производство.
Пресс-служба напоминает, что первый приговор четверке в ноябре 2020 года был отменен городским судом, кроме оправдания двух подсудимых — Колесникова (по ст. 161 и 293) и Хвостова (по ст. 293), — и направлено на новое рассмотрение в районный суд.
Полицейских, на тот момент уже уволенных за совершение дискредитирующего поступка, обвиняли в странном визите в салон «Белая кость». Там их больше интересовало финансовое соитие — а именно плата за покровительство в 30 тыс. рублей в месяц. Чтобы до сотрудников дошло предложение, в салоне провели обыск, забрали телефон, и одна негостеприимная массажистка получила затрещину для острастки. В сентябре 2017 года сотрудников задержали
Дело слушалось в закрытом режиме.
Суд назначил наказание: Мельникову и Хвостову — в виде лишения свободы сроком на 3 года в колонии строгого режима. Но им зачли время содержания под стражей и домашним арестом и наказание посчитали отбытым.
Шубина наказали на срок в 3 года 2 месяца в колонии, но ему также зачли срок ограничения свободы. Он также пошел домой.
С троих еще взыскали в пользу сотрудницы материальный ущерб в размере 21 360 рублей, а также расходы на представителя в сумме 50 000 рублей.